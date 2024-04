A Associação dos Servidores da Secretaria Administração do Estado do Tocantins (Assecad) divulgou uma nota de pesar e lamentou a morte do homem de 38 anos neste domingo (7). A vítima se afogou no clube ao ter uma crise de epilepsia,s egundo a associação.

Segundo a Assecad, a vítima é Guilherme César de Brito, irmão de uma associada do clube.

A associação informou que uma equipe de guarda vidas do local “adotou os protocolos de atendimentos e primeiros socorros, acionou imediatamente os serviços de Emergência (Samu)” porém, “apesar de todos os esforços, não conseguiram reverter o quadro”.

A nota também cita que a Assecad “está prestando todo o apoio aos seus familiares e amigos” e lamentou o ocorrido.

“Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos”.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para liberação para a família.