Preso em flagrante no início da noite desta quinta-feira, 21, Ruan Pamponet Costa, 42 anos, conhecido como “Golpista do restaurante”, é suspeito desta vez de ter aplicado um golpe em um bar de Palmas. O homem já tem passagem na polícia pelo mesmo tipo de crime: consumo em excesso de bebidas e comidas em bares e restaurante, porém, no momento de pagar a conta, ele finge que passa mal.

Conforme informações da TV Anhanguera, a Polícia Militar prendeu Ruan, após ele se recusar a pagar a conta em um estabelecimento localizado na Praia da Graciosa. Ele havia consumido bebidas, comidas e a conta teve um valor de R$ 5.286,27.

Ainda segundo a TV Anhanguera, testemunhas afirmaram que além de consumir, o homem mandava servir comidas e bebidas em outras mesas do restaurante. No entanto, quando a conta chegou em um determinado valor, considerado alto, os responsáveis pelo estabelecimento pediram que ele pagasse uma parte da fatura para continuar consumindo e foi neste momento, que a identidade dele chegou a ser descoberta, pois ele já havia aplicado o golpe em outros estados.

Em Goiânia (GO), o suspeito foi preso no último final de semana, após consumir mais de R$ 6 mil em comidas e bebidas de um bar daquela capital.

Segundo informações do jornal O Popular, na hora de pagar a conta, Ruan fingiu que passou mal. O estabelecimento chamou a ambulância, mas logo constataram que tudo passava de uma farsa para ele se livrar de pagar a conta.

Dois dias depois da prisão naquele estado, ele foi solto, porém, estava proibido pela Justiça de frequentar bares e restaurantes.

De acordo com a Polícia Civil, o estelionatário é suspeito de praticar crimes em outros estados e atualmente responde a mais de 40 processos. “A princípio ele será autuado por estelionato. Esse cidadão é um criminoso contumaz com diversas passagens pelo Brasil, vários estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal e por incrível que pareça agora no estado do Tocantins”, afirmou o tenente da Polícia Militar Luzimar de Oliveira.

Ruan confessou o crime na delegacia e após ser ouvido, foi encaminhado para a Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP).

Bar

Em nota, o bar e restaurante vítima do estelionatário afirmou que na tarde desta quinta-feira, 21 de abril, atendeu um suposto cliente que realizou diversos pedidos no local, no entanto, se recusou a fazer o pagamento.

Contudo, a gerência acionou a polícia após identificar que a pessoa se tratava de Ruan Pamponet Costa, que nesta semana já havia aplicado um golpe de mais de R$ 6 mil reais em um bar em Goiânia, caso que ganhou amplo destaque na mídia nacional.

O estabelecimento ainda lamentou ter sido mais uma vítima da ação do estelionatário e afirmou que confia que a justiça será feita para impedir que os golpes, que ocorrem desde 2014, continuem acontecendo em outros locais.