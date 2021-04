Vida Urbana Homem que espancou cão em Araguaína é denunciado pelo Ministério Público por maus-tratos a animais Crime de abuso e maus-tratos a animais está disposto no artigo 32, $ 1º-A, da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que prevê pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda

Hélio Divino Marinho do Rosário é denunciado pelo crime de abuso e maus-tratos a animal doméstico, em Araguaína, norte do Estado. O fato ocorreu no dia 10 de outubro de 2020 e foi registrado pela população da cidade. Segundo apurado pelo Ministério Público Estadual (MPE), Rosário, que é vigia do Hospital e Maternidade Dom Orione, praticou o crime na fre...