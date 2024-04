Vida Urbana Homem morre em confronto com a polícia após fugir de abordagem e tentar reagir, diz PM Suspeito teria corrido para o fundo de uma casa em Aurora do Tocantins, onde sacou a arma e apontou para o militar, que reagiu

Um homem de 22 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (10) após um suposto confronto com equipes da Polícia Militar (PM). O fato ocorreu próximo a um bar na cidade de Aurora, sudeste do Tocantins. Segundo a corporação, a equipe foi chamada para verificar "uma situação envolvendo o crime de porte de arma de fogo" na cidade. No local, avistou dois suspeitos que te...