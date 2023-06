Redação Jornal do Tocantins

Uma caminhonete L-200, de cor branca, capotou na TO-070 e deixou uma vítima morta, identificada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) como José Paulo da Costa Coelho, de 45 anos. O acidente ocorreu no município de Porto Nacional, região central do estado.

O caso aconteceu às 6 horas desta sexta-feira, 30. De acordo com o CBM, José estava no carro sozinho e quando os militares chegaram o carro estava fora da pista, capotado, com José Paulo preso às ferragens já sem sinais vitais.