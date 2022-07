Vida Urbana Homem morre e outro fica ferido após tiroteio na região sul de Palmas Crime ocorreu na noite de sexta-feira, 22 no setor Santa Bárbara

Um homem identificado como Carlos Eduardo da Silva, 21 anos, morreu e um outro homem, de 24 anos, ficou ferido após tiroteio ocorrido na noite desta sexta-feira, 22, no Santa Bárbara, região sul de Palmas. De acordo com a Polícia Militar (PM) equipes se deslocaram até a rua 2, na quadra 8 para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo, com informações de que...