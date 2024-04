Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 57 anos acabou morto após bater em um carro e ser arrastado por um ônibus escolar na noite desta terça-feira (9), em Lagoa da Confusão, região oeste do estado.

O acidente aconteceu por volta das 20h em um trecho da rodovia TO-255, na Avenida Vitorino Panta. O motorista do carro, de 42 anos, informou à Polícia Militar (PM) que trafegava no sentido oeste-leste da rodovia quando avistou o motociclista no sentido contrário, quando houve a colisão.

O motorista do ônibus escolar, de 38 anos, vinha atrás do carro, não conseguiu parar, e arrastou a motocicleta por alguns metros.

Conforme a PM, o carro de passeio e o ônibus foram liberados por estarem de acordo com as normas de trânsito. o Instituto Médico Legal (IML) esteve e recolheu o corpo. Os motoristas envolvidos no acidente foram ouvidos e liberados.

A motocicleta foi levada para o pátio da 4º CIPM, pois estava em desacordo com o código de trânsito. Após perícia no local, o corpo foi levado pelo o IML para exames de necrópsia.