Vida Urbana Homem morre após carro e caminhão colidirem na BR-242 Acidente aconteceu no km 466 próximo de Formoso do Araguaia

Um homem morreu vítima de um acidente de trânsito na BR-242, próximo a Formoso do Araguaia, Sul do Estado. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 23, por volta das 19 horas, no km 466 quando um carro e um caminhão colidiram frontalmente. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de passeio teria invadido a contramão, segundo o relato de testemunhas. O cond...