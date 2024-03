Vida Urbana Homem morre após carro capotar e sair da pista na BR-242 O passageiro ficou gravemente ferido e foi socorrido. As vítimas seguiam pela BR-242 no trecho entre Peixe e Gurupi, no domingo (24)

Um homem morreu e outro ficou ferido gravemente depois que o carro de passeio em que eles estavam capotou e saiu da pista neste domingo (24). As vítimas seguiam pela BR-242 no trecho entre Peixe e Gurupi. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 18h40, no km 320, próximo à cabeceira do rio Santa Tereza. O motorista, 30 anos, ...