Vida Urbana Homem morre após batida frontal entre dois veículos de carga na BR-153 Um dos caminhões tombou às margens da rodovia e o outro ficou atravessado no meio da pista impedindo a passagem e formando uma fila de veículos

Atualizado às 15:50 Um acidente entre dois veículos de carga matou o motorista de um dos caminhões nesta segunda-feira, 5, na BR-153, na zona rural de Cariri do Tocantins. O caso ocorreu por volta das 11 horas no km 700, após o trevo de Formoso do Araguaia. Conforme a PolíciaRodoviária Federal (PRF), os dois caminhões colidiram frontalmente. Um dos veículos to...