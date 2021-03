Vida Urbana Homem morre ao ser arremessado de carro após colisão com caminhão na TO-010 Automóvel da vítima ficou com a lateral e a frente destruídas devido o impacto

O motorista Tassyano Sicorra da Rosa, de 30 anos, morreu em uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na TO-010, entre Palmas e Lajeado. O acidente ocorreu por volta das 12h30 no km 19 da rodovia. Conforme o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência, ao chegar ao local encontraram o motorista do veículo estava inconsciente, com várias fraturas, e fora...