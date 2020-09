Vida Urbana Homem morre afogado ao tentar atravessar rio andando e ser arrastado pela correnteza Amigos disseram que a vítima não sabia nadar, mas decidiu fazer a travessia por achar que o nível da água estava baixo.

O G1 Tocantins noticiou no domingo que Rogério Marques da Silva, de 39 anos, morreu ao tentar atravessar a pé o rio Manoel Alves, em São Valério, no sudeste do Tocantins. Segundo o site, amigos disseram que ele não sabia nadar e tentou a travessia por achar o nível da água estava baixo e que poderia se apoiar nas pedras para chegar ao outro lado, mas acabou afundando e a...