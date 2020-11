Vida Urbana Homem fica preso às ferragens após colisão de carro com caminhão na BR-153 em Gurupi Motorista sofreu fraturas na perna e foi levado para o hospital

Uma colisão entre um caminhão baú e um carro deixou o motorista do veículo menor, de 31 anos, preso às ferragens na BR-153. O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 12, por volta da 1 hora próximo a Gurupi, saída para a cidade de Cariri do Tocantins. Conforme o Corpo de Bombeiros, acionado Igor Cândido César, estava preso às ferragens do veículo, que ti...