Quase R$ 60 mil, em notas de 100 e 50, foram encontrados dentro de um pote azul, enterrado no jardim de uma casa localizada na 405 norte, em Palmas. A situação ocorreu no sábado, 17, e quem encontrou foi o aposentado Raimundo Soares, que realizava a limpeza do local.

Representando o senhor Raimundo, o advogado Dhiogennes André contou ao Jornal do Tocantins que o seu cliente, morador de Itacajá, comprou a residência em agosto de 2023, após ver o anúncio em um site de compra e venda. "Decidiu comprar para a filha dele, que é uma estudante e moradora na capital", contou.

Raimundo, durante visita à filha, decidiu fazer a limpeza no jardim da casa.

"No momento da limpeza, percebeu que existia um saco preto, meio soterrado, mas com a ponta saindo para fora. Ao puxar, se deparou com um pote que, ao abrir, viu que tinha uma quantia de dinheiro".

Segundo o advogado, Raimundo acionou imediatamente as autoridades policiais. "Uma quantia tão alta, apesar de não ter contado no momento, viu que era alta e estava enterrada. O que levanta suspeita sobre a origem. Pela honestidade dele, por não ser dono do dinheiro e não saber a origem, entrou em contato com a polícia", contou.

Acompanhado do advogado, Raimundo se deslocou até a delegacia para prestar declarações sobre a situação. "Então fomos informados que a Polícia Federal iria fazer uma busca na casa para verificar se havia outros bens ou outras coisas deixadas pelos antigos donos do imóvel", explicou.

"Também fomos informados que, ao ser feita uma busca com relação aos antigos proprietários do imóvel, se tratava de uma pessoa investigada pela Polícia Federal, que motivou a visita da autoridade policial ao local".

O advogado informou que, durante as buscas, as equipes não encontraram mais nada.

A Polícia Militar informou que esteve no local e, ao examinar o pote, confirmou que havia “6 maços de cédulas de 100 e 50 reais envoltas em papel filme”.

A Secretaria da Segurança Pública(SSP)informou que a Polícia Civil registrou a situação na 1ª Central de Palmas, contou o valor de R$ 59.900,00 em notas de 100 e 50 e que o dinheiro foi encaminhado para a perícia. Também informou que a Polícia Federal ficará responsável pela investigação do fato.

A Polícia Federal não retornou o e-mail enviado, caso tenha resposta, a matéria será atualizada.