Vida Urbana Homem embriagado é preso após acidente de trânsito entre dois carros em Araguaína Dois veículos colidiram na TO-222 neste sábado

A Polícia Militar prende um homem embriagado após um acidente de trânsito na TO-222 em Araguaína. O caso ocorreu no início da noite deste sábado, 17, no km 108 da rodovia. Conforme a PM, os militares acionados devido ao acidente se deslocaram até o local e encontraram um veículo parado no meio da rua. Testemunhas informaram aos policiais que o carro trafeg...