Um homem de 30 anos foi baleado por volta das 18h de segunda-feira, 12, no Setor Jardim Paraíso, em Araguaína, norte do estado. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o suspeito do crime é seu enteado.

A PM relatou que, ao chegar ao local, encontrou a vítima na residência do vizinho. O homem apresentava um ferimento no braço direito, aparentemente causado por disparo de arma de fogo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro.

Conforme o relato da vítima aos militares, ele estava consumindo bebida alcoólica com sua companheira quando começaram a discutir.

Em meio à discussão, o enteado da vítima teria saído de um dos quartos da residência com uma arma em mãos e efetuado um disparo em sua direção, atingindo o braço.

Ainda de acordo com informações da PM, após ser ferida, a vítima correu para a casa do vizinho, que também é testemunha do ocorrido, em busca de ajuda. O suspeito fugiu do local. Até o momento da publicação desta matéria, ninguém foi preso.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou ao JTo que a Polícia Civil irá investigar o caso, mas até o momento o incidente não foi oficialmente registrado pela polícia.

De acordo com a PM, o crime foi autuado como lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, que pune a conduta de alguém ofender a integridade física ou a saúde de outra pessoa.