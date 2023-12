Redação Jornal do Tocantins

Adailton de Sousa Brasil, de 52 anos, foi assassinado na madrugada deste sábado, 2, por volta das 2h, no setor Jardim Caravelo, em Araguaína. Vítima teria sido morta a pauladas.

De acordo com o relatório, quando os policiais militares chegaram ao local, uma testemunha disse que a discussão começou quando Adailton passou pela rua e cumprimentou uma ex-namorada. O atual companheiro da mulher, um homem de 22 anos, não gostou e iniciaram uma discussão. Segundo a polícia, o suspeito golpeou a vítima com pedaço de madeira na região da cabeça e fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.

A polícia informou que realizou patrulhamento para localizar o suspeito, porém, ainda não foi localizado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou neste sábado, 2, que as equipes da 2ª Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP - Araguaína) e da perícia técnica foram acionadas e estiveram no local para colher informações e vestígios que possam auxiliar na elucidação do caso.

O corpo de Adailton foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína onde passou por exames de necropsia e foi liberado aos familiares.

Segundo a pasta, o autor do crime já foi devidamente identificado, mas até o momento não foi preso e que as equipes seguem as buscas pelo suspeito. O caso será investigado pela 2ª DHPP