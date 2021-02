Um homem de 50 anos de idade, que não teve a identidade revelada pela polícia, é preso na manhã desta segunda-feira, na quadra 1304 sul, em Palmas. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é foragido da Justiça de Goiás, onde responde pelo crime de estupro.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais Civis da 5ª Delegacia de Palmas, coordenados pelo delegado-chefe da unidade, Guilherme Rocha Martins, localizaram o foragido da justiça durante investigação sobre um crime de receptação e que teria o envolvimento do homem de 50 anos. “Durante os trabalhos investigativos, constatamos a existência de um mandado de prisão preventiva, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Goiânia, em desfavor do indivíduo pelo crime tipificado pelo Art. 213, do Código Penal Brasileiro”, informou o delegado Guilherme Rocha.

De acordo com o delegado, com base nas informações levantadas, os policiais civis intensificaram as buscas e diligências e conseguiram encontrar o paradeiro do foragido que estava na Quadra 1304 Sul.

Detido, o homem foi conduzido até a sede da 5ª DP. No local, os investigadores confirmaram a existência do mandado de prisão, junto ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisão.

Segundo a SSP, o homem preso foi apresentado na 2ª Central de Atendimento da Polícia Civil, localizada na região sul de Palmas, onde a autoridade policial deu cumprimento à ordem judicial.

Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o foragido foi recolhido à Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário da Comarca de Goiânia, cidade para onde deverá ser recambiado.