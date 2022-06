Vida Urbana Homem de 46 anos é assassinado a facadas em Palmas Após denúncias, a Polícia Militar localizou o autor do crime e prendeu em flagrante

A Polícia Militar (PM) prendeu na manhã deste domingo, 19, um homem de 32 anos pelo assassinato de Edivan Carlos da Silva, de 46 anos. De acordo com as investigações, a vítima teria se desentendido com o suspeito na Área Comercial dos Ambulantes (Arca) de Taquaralto próximo a estação Javaé, região sul da Capital. O autor do crime desferiu golpes de faca no peito da v...