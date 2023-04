Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 37 anos, natural do Maranhão, com dois mandados de prisão em aberto durante a abordagem de ônibus em um bloqueio viário TO-080, na cidade de Caseara, centro-oeste do Estado.

As abordagens aos veículos que trafegam na região ocorrem em razão da operação Canguçu, mas a polícia descartou a ligação do homem com o grupo que atacou a cidade de Confresa (MT) e fugiu para o Tocantins.

De acordo com a corporação, durante a abordagem ao veículo, na TO-080, a consulta aos documentos de um dos passageiros constatou que havia dois mandados de prisão em aberto contra o homem, natural de Codó.

Segundo as informações policiais, a prisão ocorreu para o cumprimento de um mandado judicial expedido pela 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de São Gotardo (MG) e outro determinado pela 3ª Vara Cível de Codó (MA).

O homem foi encaminhado à delegacia de Paraíso do Tocantins onde está a disposição da justiça. A prisão ocorreu no sábado, 29, por volta das 13h.