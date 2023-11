Redação Jornal do Tocantins

Um homem, identificado como Alan Rodrigues Barros, de 27 anos, morreu baleado na noite de quinta-feira, 16, em Miracema do Tocantins, região central do Estado, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Conforme a pasta, uma testemunha disse que o rapaz acabou atingido por pelo menos sete tiros na porta de casa.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência na rua Amaury Nolasco, setor Flamboyant. De acordo com a corporação, quando a equipe chegou ao local, encontrou a vítima caída na calçada. A Polícia Científica esteve no endereço e informou que o rapaz morreu no local.

O pai da vítima relatou à polícia que seu filho estava em casa deitado na rede da área e saiu de casa falando que iria entregar um cartão de memória para a namorada, quando ouviu disparos de arma de fogo e saiu para procurar o rapaz. Ele foi até a esquina e a vizinha lhe falou que tinha um corpo caído na calçada.

Ainda segundo o pai da vítima, o filho usava tornozeleira eletrônica, estava preso e teria saído da cadeia há cerca de um mês.

Conforme a PM, após a realização da perícia, o perito que estava acompanhado do Agente da Polícia Civil, autorizou a família recolher o corpo junto com a funerária e conduzir a Delegacia de Polícia de Miracema para aguardar a chegada do Instituto Médico Legal.

Em nota, a SSP informou que o crime será investigado pela 67ª Delegacia de Polícia de Miracema e que não houve prisões relacionadas ao caso, até o momento.