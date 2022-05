Vida Urbana Homem de 23 anos apontado como líder de facção criminosa é preso em ação da polícia Conhecido como “Jamaica” e considerado de alta periculosidade, tinha dois mandados de prisão em aberto por tráfico e organização criminosa; companheira do suspeito também é presa durante a ação

No sábado, 7, a Polícia Civil (PC) por meio de uma ação conjunta da 2ª Divisão de Repressão a Narcóticos (2ª Denarc) e da 3ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (3ª DEIC) prendeu um homem de 23 anos por tráfico e organização criminosa, e a companheira, uma mulher de 28 anos, que responde por tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro São João, em Araguaína, no n...