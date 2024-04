Um homem de 46 anos passou mal e morreu logo após descer de uma van em Palmas. Uma tia da vítima contou à Polícia Militar que ele tinha cardiopatia - problema no coração - e tinha viajado para fazer uma cirurgia cardíaca na capital.

O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira (25), por volta das 18h30, às margens da TO-050 no perímetro urbano de Palmas. No local já havia uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que constatou a morte do homem.

Uma tia do homem contou a PM que ele tinha saído de Redenção, no sudeste do Pará, com destino a Palmas justamente para fazer um procedimento cirúrgico cardíaco.

Ao chegar em Palmas ele teria entrado em contato com a tia pelo celular dizendo que havia chegado, mas não sabia onde estava. A tia pediu a localização e ele não respondeu mais. Em seguida a mulher recebeu uma ligação do SAMU informando que o sobrinho tinha morrido.

O caso foi registrado pela PM como morte natural. Após os procedimentos cabíveis, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para confirmar as causas da morte.

*Arthur Girão, estatigário sob supervisão de Patrício Reis.