Vida Urbana Homem com mandado de prisão preventiva é pego com drogas em Miracema, diz SSP Flagrante ocorreu após policiais chegarem ao imóvel e encontrarem maconha, crack e cocaína, embaladas e prontas para comercialização, segundo a Secretaria da Segurança Pública

Um homem de iniciais J.S, de 27 anos, suspeito pelo crime de organização criminosa e tráfico de drogas acabou preso após a Polícia Civil (PC) dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra ele. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A prisão ocorreu na sexta-feira (5) em Miracema do Tocantins, região central do est...