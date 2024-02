Vida Urbana Homem com mandado de prisão por tráfico de drogas é preso em Dianópolis Segundo Polícia Federal, documento foi expedido em 2018, pela Vara Criminal de violência doméstica e juizado especial criminal da Comarca do município

Um homem, de 33 anos, com mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas, acabou preso em Dianópolis, região sudeste do estado, por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/TO), conforme divulgou a Polícia Federal (PF). A prisão ocorreu na tarde de quarta-feira, 28. Segundo a PF, o documento foi expedido em 2018, pela Vara C...