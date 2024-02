Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 23 anos, com mandado de prisão pelos crimes de roubo e furto, acabou preso pela Polícia Civil, em Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do estado. Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava foragido desde dezembro de 2023.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a prisão do suspeito ocorreu na noite de quinta-feira, 8, em uma residência localizada no setor Jardim Paulista.

Conforme a Polícia Civil, equipes da 61ª e 63ª Delegacias de Polícia de Paraíso localizaram o suspeito escondido na casa de familiares. Ao perceber a presença dos agentes, ele tentou pular o muro e se escondeu em uma caixa d’água.

Preso, o suspeito foi levado para a Unidade Regional Penal de Paraíso.