Um homem, 42 anos, com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro, acabou preso pela Polícia Militar (PM), no município de Bom Jesus do Tocantins, região nordeste do estado, na sexta-feira, 2.

De acordo com informações da corporação, a prisão ocorreu em cumprimento da determinação da vara criminal da comarca da cidade de Pedro Afonso, depois que o homem foi localizado em sua casa, no setor Aeroporto.

Ainda segundo a Polícia, os militares o apresentaram na Central de Flagrantes da cidade de Pedro Afonso. Após os procedimentos, o homem foi conduzido à Unidade Penal da cidade de Guaraí.