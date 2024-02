Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil do Tocantins concluiu as investigações e solicitou à Justiça a prisão preventiva de um homem de 46 anos, identificado pelas iniciais F.I.B.C., investigado por suspeita de cometer estupro de vulnerável contra uma criança de quatro anos, no ano de 2023.

Com mandado de prisão preventiva decretado pela Vara Criminal da Comarca de Miranorte, policiais civis de Goiás cumpriram o mandado na quinta-feira, 22, em Ceres (GO), após repasse de informações entre a Polícia Civil dos dois estados, segundo a Secretaria da Segurança Pública.

De acordo com a pasta, as investigações da 65ª Delegacia de Barrolândia, município onde o crime teria ocorrido, apontaram que o suspeito era considerado o padrinho sócio afetivo da vítima, e que a levava aos fins de semanas para uma residência, localizada na zona rural de Barrolândia, com o consentimento da mãe da criança, por ter a confiança dela.

Ainda segundo a Secretaria, o suspeito também levava a vítima para outro local, em uma chácara situada na zona rural da cidade, onde também cometia o crime.

Conforme informações da pasta, o homem já se encontrava preso há dois dias, por suspeita de também ter cometido estupro contra outra criança em Porto Nacional.

A Segurança Pública informou que ele poderá ser recambiado ao Tocantins para responder pelos crimes no estado onde os cometeu.