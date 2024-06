Vida Urbana Homem com mandado de prisão em aberto por furto e embriaguez ao volante é preso em Guaraí Segundo a Polícia Civil, prisão ocorreu no início da noite deste sábado (1°), após investigações realizadas pela 48ª Delegacia de Polícia de Guaraí

Um homem, de 27 anos, com três mandados de prisão em aberto por furto, dívida de pensão alimentícia e embriaguez ao volante acabou preso pela Polícia Civil (PC). As informações foram divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). A prisão ocorreu no início da noite deste sábado (1°), em Guaraí, região noroeste do estado. O suspeito não teve a ...