Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 35 anos, com mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva, acabou preso pela Polícia Militar no início da noite de terça-feira, 16, no Setor Porto Imperial em Porto Nacional.

De acordo polícia, o suspeito tinha um mandado de prisão expedido desde o dia 29 de dezembro de 2023, pelo Juízo Único de Natividade.

A corporação relatou que foram registradas, contra o suspeito, pelo menos três ocorrências de violência doméstica com agressões físicas e verbais, no período de fevereiro de 2022 a dezembro de 2023.

A vítima teria mantido relacionamento com o suspeito por 10 anos. Após a primeira ocorrência registrada em 2022, ela teria solicitado medida protetiva, mas, devido a ameaças de morte feitas pelo suspeito, retirou a medida.

Ainda segundo a polícia, após a mulher se separar do companheiro, ela teve suas roupas queimadas, documentos pessoais e cartão social furtados, entre outras ameaças pelo suspeito.

A equipe da Força Tática do 5° Batalhão da Polícia Militar efetuou a prisão do suspeito, que foi apresentado na delegacia de Polícia Civil para cumprimento dos demais procedimentos legais cabíveis.