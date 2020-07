A juíza Renata do Nascimento e Silva, juíza da Comarca de Paraíso, mandou soltar Márcio Rodrigues Cavalcante, 43 anos, se ele pagar uma fiança de R$ 1.045 (um salário mínimo). A decisão é de quarta-feira, 15, um dia após o homem ter sido flagrado ateando fogo à vegetação, na beira da estrada de acesso à cidade de Monte Santo.

Cavalcante ainda não foi indiciado pela Polícia Civil nem denunciado pelo Ministério Público (MP). Ele responde a um inquérito aberto no dia 14 de julho na 62ª Delegacia de Polícia de Paraíso e teve a prisão em flagrante homologada pela juíza Renata Silva. Além de fixar a fiança, para que seja solto, a juíza fixou obrigações ao homem, como comparecimento à Justiça sempre que for intimado e comunica-la sempre que se mudar de endereço.

Conforme divulgou o Corpo de Bombeiros, o fogo consumiu mais de 50 mil metros quadrados de área e o homem confessou a autoria. Segundo os bombeiros, dois homens da corporação e quatro brigadistas municipais atuaram no combate ao fogo com o uso caminhão de combate a incêndio, abafadores e bombas costais.

O JTo tentou contato com a defensora Leticia Cristina Amorim Saraiva dos Santos, da 5ª Defensoria Pública Criminal de Paraíso do Tocantins, que atua em defesa do homem, mas as ligações não foram atendidas.