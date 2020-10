Vida Urbana Homem acusado de matar ex-mulher em Palmas tem Habeas Corpus negado por ministro do Supremo Evandro Leitão vai a júri popular acusado de ter matado a ex-esposa em novembro de 2012

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski negou Habeas Corpus ao autônomo Evandro Vargas Leitão, em decisão publicada nesta sexta-feira. Sentenciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, Leitão impetrou HC no Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde teve o pedido negado, e também no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão que o mandou a j...