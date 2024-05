Vida Urbana Homem absolvido por feminicídio vai passar por novo Tribunal do Júri De acordo com o TJTO, o acusado admitiu ter golpeado a vítima com um canivete porque se defendeu das agressões dela e de outras pessoas

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça anulou um julgamento do Tribunal do Júri de Miranorte que havia absolvido um acusado de ter matado a esposa. O crime aconteceu durante uma festa em um bar próximo ao município de Dois Irmãos do Tocantins, em 2021. O nome do acusado não foi divulgado. Conforme o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), no julgamento ocorri...