Vida Urbana Homem é preso suspeito do furto de duas tendas instaladas em porta de agência bancária de Araguaína Estruturas estavam instaladas do lado de fora do banco para proteger pessoas que aguardavam atendimento e crime ocorreu em junho

Após o roubo de duas tendas instaladas ao lado da agência de uma agência bancária em Araguaína, a Polícia Militar (PM) prendeu um suspeito do crime, um homem de 25 anos, no setor Bela Vista. A prisão ocorreu nesta quarta-feira, 2, após denúncias anônimas sobre o paradeiro do suposto envolvido no crime ocorrido no último dia 12. Conforme a PM, equipe de mil...