Vida Urbana Homem é preso suspeito de traficar drogas perto de escola de Cristalândia Suspeito ainda estaria aliciando estudantes a consumir entorpecentes

Um homem suspeito de comercializar drogas nas proximidades de uma escola em Cristalândia acabou preso no último sábado, 9, pela Polícia Militar (PM). Segundo informou a PM, as autoridades receberam diversas denúncias, através do 190, em que relatavam movimentação estranha em uma residência localizada a 50 metros de um colégio estadual no setor Aeroporto. Além disso,...