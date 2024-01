Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar prendeu na madrugada desta quarta-feira, 31, um homem de 27 anos, ainda não identificado, suspeito pelos crimes de violência doméstica, após agredir a irmã de 24 anos, e por tráfico de drogas, em Palmas.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na rua Piaçava, no Setor Santa Fé IV, localizada na região sul da capital.

No local, a vítima informou aos policiais que o irmão teria a agredido na região do rosto e braços durante uma discussão. Ainda segundo ela, o suspeito quebrou o ventilador e pegou um objeto para feri-la.

Ainda de acordo com os militares, a vítima informou que o suspeito estaria com mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia e tinha plantações de maconha em residência.

Conforme as informações da vítima, a equipe policial verificou o imóvel e encontrou duas plantações de maconha grande no quintal. E com a chegada da equipe de Força Tática, uma busca minuciosa foi realizada e mais sete pés de maconha pequenos foram localizados.

A Polícia Militar, orientou a vítima a procurar a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) para registrar o crime. E as drogas apreendidas foram levadas para a 2ª Central de Atendimento da Polícia Civil.