Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante suspeito de furtar uma televisão e anunciar a venda nas redes sociais. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi cometido em uma casa no setor Praia Bela, em Porto Nacional, região central do estado.

A denúncia do furto foi feita pela própria vítima, uma mulher de 29 anos. Ela informou aos militares que havia passado o dia fora de casa e, ao retornar, percebeu que a janela do banheiro tinha sido arrombada.

Ao entrar, ela notou que a televisão e um botijão de gás haviam sido levados. Os vizinhos informaram à dona da casa sobre o possível suspeito.

Com as informações, os policiais conseguiram prender o suspeito nesta segunda-feira (25).

Após a prisão o homem foi apresentado na delegacia, onde acabou autuado em flagrante por furto.