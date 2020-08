Vida Urbana Homem é preso suspeito de estuprar várias vezes a própria filha de 11 anos em Nova Olinda Polícia Civil investiga também o tio e mais dois homens, que frequentava a residência da família, por estarem envolvidos no crime

A Polícia Civil prendeu um homem de 41 anos por suspeita de estuprar a própria filha, de 11 anos, nesta segunda-feira, 17, em Nova Olinda. A ação da delegacia local ocorreu mediante o cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca da cidade. Conforme a Polícia Civil, as investigações do crime começaram após a Delegacia recebeu uma denúncia do Con...