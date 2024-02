Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 40 anos acabou preso suspeito de atingir um cavalo com uma pedra após o animal invadir sua propriedade em Lagoa da Confusão.

A Polícia Militar informou que a situação ocorreu na manhã de quinta-feira, 1° de fevereiro, no Loteamento Balneário. O dono do animal chamou a polícia e relatou crime de maus-tratos.

O animal teria invadido a propriedade do vizinho e destruído a vegetação, por isso, atirou uma pedra, que acertou o olho do cavalo. A corporação divulgou que o suspeito confirmou o fato, mas disse que não tinha o intuito de ferir o animal, somente tirá-lo do local.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou em nota que o cavalo perdeu a visão e que o suspeito foi apresentado na 58ª Delegacia de Polícia de Lagoa da Confusão pelos militares.

“O senhor havia plantado uma roça de feijão e o animal estaria pisoteando o local pela segunda vez. Então, na tentativa de retirar o animal da plantação, ele atirou a pedra que acabou atingindo o animal no olho”, cita a nota.

A secretaria também informou que o cavalo pertence ao vizinho, “que trabalha como vigia e foi solto por seus filhos menores, durante seu momento de descanso”.

Um Boletim de Ocorrência (BO) por maus tratos foi registrado, e após serem ouvidos, o delegado lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), “o autor se comprometeu a comparecer em juízo, sendo liberado para responder em liberdade”.