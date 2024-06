Vida Urbana Homem é preso suspeito de atear fogo à casa da ex-companheira, em Dianópolis Suspeito incendiou o imóvel no qual a mulher e os três filhos do casal moravam

Um homem foi preso suspeito de atear fogo na casa da ex-companheira após ficar inconformado com o término do relacionamento entre eles. No momento do incêndio, a mulher não estava no local com os três filhos do casal. O caso aconteceu na noite deste sábado (8), em Dianópolis. Segundo a polícia, o casal conviveu em uma união estável por 11 anos e há quatro anos a...