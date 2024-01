Um homem, de 31 anos, acabou preso pela Polícia Militar (PM), suspeito de ameaçar os vizinhos com um facão no povoado de Lajedo, em Colméia, região noroeste do estado. O caso ocorreu na terça-feira, 23, de acordo com a Polícia Militar (PM).

Segundo a corporação, acionada para atender a ocorrência, ao chegar ao local, a equipe se deparou com o suspeito alterado e alcoolizado.

Os policiais informaram também que o homem havia quebrado os telhados com pedras e um celular e ao ver a viatura, teria escondido o facão e um espeto de ferro.

Ainda segundo os policiais, o suspeito e as armas brancas foram levadas à Central de Flagrante de Guaraí, para procedimentos cabíveis ao caso.