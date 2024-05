Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 33 anos foi preso na terça-feira (7) suspeito de agredir a própria mãe, de 56 anos, no bairro Setor Popular em Darcinópolis.

A Polícia Militar (PM) informou que as equipes foram acionadas por uma enfermeira de uma Unidade Básica de Saúde do município, informando sobre uma senhora que teria dado entrada com vários hematomas e escoriações aparentes.

No local, a vítima informou aos militares que teria sido agredida pelo seu filho. A mulher disse ainda que o suspeito faz uso frequente de bebidas alcoólicas, o que teria levado às agressões.

Segundo a vítima, recentemente ela havia ido à Defensoria Pública em Wanderlândia e foi orientada a procurar a polícia. Ela contou ao filho que tinha feito uma denúncia contra ele, o que deixou o suspeito alterado. Momentos depois, a mulher recebeu uma pancada no rosto e não soube dizer aos policiais o que teria sido usado para atingi-la.

Os militares localizaram o suspeito em um lava-jato da família.

"Feita a abordagem, ele foi detido e, ao consultar o sistema, constatou-se que ele tem um mandado de prisão em aberto, pelo Artigo 155 – Furto. Suposto agressor foi conduzido à DP em Araguaína, ficando à disposição da justiça para os procedimentos legais cabíveis", disse a PM.