Vida Urbana Homem é preso portando arma de fogo em conveniência de Colinas do Tocantins No último sábado, 12, outro homem acabou preso em Nova Olinda pelo mesmo crime

Durante este fim de semana, a Polícia Militar (PM), prendeu duas pessoas por porte ilegal de arma de fogo em duas cidades do interior. Em Colinas do Tocantins, na madrugada do último sábado, 12, um homem de 40 anos acabou preso por estar armado. Conforme a corporação, a equipe foi acionada pelo Copom, informando que em uma conveniência no setor Central, um homem ...