Vida Urbana Homem é preso por tráfico interestadual em Gurupi Junto com os entorpecentes, a PM apreendeu um relógio, um celular e dinheiro em espécie

A Polícia Militar (PM) prendeu na terça-feira, 2, um homem de 37 anos, por tráfico interestadual de entorpecentes, na BR 153, em Gurupi, região sul do estado. O suspeito viajava em um ônibus de transporte turístico com o material em caixas de papelão. A apreensão ocorreu em mais uma etapa da Operação Hórus. A PM junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) locali...