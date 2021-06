Vida Urbana Homem é preso por tráfico de drogas em Araguaína Co suspeito foram localizadas uma balança de precisão com pilhas, um jet lodan - carregador de munições para revólver calibre .38, um rolo plástico insufilme utilizado para embalar as substâncias entorpecentes, uma quantia de dinheiro, um smartphone e 260 gramas de cocaína

Durante patrulhamento da Polícia Militar (PM) nesta sexta-feira, 4, em Araguaína, norte do Estado, um homem de 24 anos foi preso, na Avenida Filadélfia próximo à Feirinha no Bairro São João. Segundo a polícia, com o suspeito foram localizadas uma balança de precisão com pilhas, um jet lodan - carregador de munições para revólver calibre .38, um rolo plástico insufi...