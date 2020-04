Vida Urbana Homem é preso por suspeita de perturbar vizinhança com som alto e desacatar PM Vizinhos relataram à polícia que homem passou a noite inteira com o som alto ligado; ao atender ocorrência, polícia acabou recebendo xingamentos do suspeito

Um homem de 22 anos acabou preso por perturbação do sossego, na madrugada desta sexta-feira, 3, no Setor Coimbra, em Araguaína, região norte do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM) que atendeu a ocorrência, vizinhos se incomodaram com o som que estavam muito alto e acionaram a corporação, que esteve no local e constatou o fato. Moradores afirmaram à polí...