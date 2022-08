Vida Urbana Homem é preso por receptação em Araguaína O suspeito possui algumas passagens pela polícia por furto e receptação

A Polícia Militar (PM) prendeu na manhã de segunda-feira, 8, no Setor Central, em Araguaína, região norte do estado, um homem, 47 anos, por receptação (ato de receber algo que seja produto de crime). Com o suspeito, a polícia localizou uma motoneta Honda/Biz 125 de cor vermelha. Após acionados via Sistema Integrado de Operações (SIOP), a equipe de policiai...