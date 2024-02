Vida Urbana Homem é preso por esfaquear garota que insistia por carona em bar de Xambioá Boletim policial mostra que após garota pedir carona, suspeito reagiu com agressões verbais e depois a esfaqueou no peito próximo ao pulmão. Ele está preso em Araguaína

Na madrugada desta quarta-feira, 7, no bar Garagem, em Xambioá, uma confusão terminou em tentativa de morte de uma garota de 23 anos, por um homem casado, de 43 anos de idade. O crime ocorreu às 3h30, segundo o relatório policial que o JTo teve acesso. O autor e a vítima estavam no bar desde às 22h do dia anterior. O homem estava acompanhado de mais dua...