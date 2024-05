Vida Urbana Homem é preso em flagrante suspeito de tentar assaltar farmácia em Palmas Segundo a Polícia Militar, o prejuízo calculado pelo supervisor do estabelecimento é de R$ 460,20

Um homem de 42 anos foi preso suspeito de tentar furtar uma farmácia na Quadra 604 Sul, em Palmas. Quando a equipe da Polícia Militar (PM) chegou ao local, a guarnição foi recebida pelo supervisor do estabelecimento. Ele indicou que um homem estava no caixa com um carrinho de compras e uma sacola. Os militares abordaram o suspeito, momento em que iden...