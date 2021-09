Vida Urbana Homem é preso em Dianópolis após ameaçar sua ex-esposa e descumprir medida protetiva Segundo a polícia, o suspeito, que já responde a dois inquéritos por ameaças, foi abordado e preso quando chegava de seu serviço

Um homem, de 46 anos de idade, suspeito de descumprir medidas protetivas de urgência e ameaçar sua ex-companheira, foi preso no final da tarde desta sexta-feira, 24, em Dianópolis, região sudeste do Estado. De acordo com o delegado-regional, Márcio Duarte Teixeira, a ação se deu em razão de cumprimento a mandado de prisão, expedido pela Vara Criminal da Com...